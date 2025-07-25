Лукашенко призвал США как мирового лидера предотвращать войны

США как мировой лидер должны предотвращать столкновения и войны. К этому Вашингтон призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Америка — лидер во всем мире. Взялся за лидерство — осуществляй его. А лидерство — это предотвращение столкновений и войн», — сказал он.

При этом политик заявил, что Минск фактически и юридически является союзником Москвы. По его словам, Белоруссия помогает россиянам, так как это «ее позиция».

Ранее стало известно, что президент Белоруссии дал интервью «одному из наиболее известных мировых изданий». Общая продолжительность беседы Лукашенко с журналистами составила три часа.