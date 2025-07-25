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07:00, 25 июля 2025Забота о себе

Любителям курортных романов за границей перечислили несколько правил безопасности

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Телеведущая и эксперт по отношениям Анна Ричардсон дала несколько советов любителям курортных романов за границей. Ее рекомендации опубликовало издание Mirror.

Ричардсон обратила внимание, что путешественники все чаще воспринимают курортный роман как нечто серьезное, а не поверхностное. «Будь то разговор за ужином во Флоренции или поход с местным жителем в Хорватии, речь идет о настоящей связи, а не только о химии», — поделилась она наблюдениями.

Чтобы флирт за границей был захватывающим и запоминающимся, эксперт посоветовала соблюдать несколько правил безопасности. «Изучите обстановку в стране отдыха (и ее культуру): подготовьтесь, прежде чем бездумно бросаться в неловкую ситуацию. Поцелуй в щеку в одном месте может означать нечто большее в другом», — предупредила она.

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Ричардсон также посоветовала начинать отношения на курорте не с секса, а с чего-нибудь простого, например, с предложения осмотреть достопримечательности или просьбы посоветовать интересное направление для экскурсии. «Выучите несколько местных фраз: эти небольшие усилия могут многое изменить и продемонстрировать ваш искренний интерес», — уверяет она.

Наконец, напомнила эксперт, необходимо выбрать мобильный тариф, который позволит путешественнику оставаться на связи — это важно и для поддержания новых знакомств, и для безопасности.

Ранее психолог и сексолог Александра Миллер предупредила о пагубных последствиях кратковременных любовных отношений на курорте. По ее словам, курортные романы улучшают настроение, но после их окончания может наступить разочарование.

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