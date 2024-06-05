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18:25, 5 июня 2024Забота о себе

Россиянок предупредили о пагубных последствиях курортных романов

Психолог Миллер: после курортного романа у женщины может развиться депрессия

Фото: Oziel Gomez / Unsplash

У многих женщин после курортного романа может развиться депрессия и в общем пострадать психика, рассказала психолог и сексолог Александра Миллер. О пагубных последствиях кратковременных любовных отношений эксперт предупредила россиянок в комментарии для NEWS.ru.

Миллер объяснила, что у курортных романов есть и плюсы, и минусы. Например, любовные отношения улучшают настроение, но после их окончания может наступить разочарование. К тому же мужчины и женщины по-разному относятся к курортным романам.

Когда девушка входит в курортный роман с мыслями о том, что она не влюбится и просто отвлечется, получается все наоборот. Психика женщины очень страдает, отсюда берутся депрессии. Чтобы себя обезопасить, нужно понимать, что это просто курортный роман, флирт, это временно

Александра Миллерпсихолог, сексолог

Специалистка обратила внимание на то, что в большинстве случаев курортные романы не имеют продолжения и не перерастают в серьезные отношения. Это может травмировать женщин, тогда как мужчины по окончании романов, как правило, не сталкиваются с негативными последствиями.

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      Вера Владзиевская
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