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02:00, 5 июня 2024Забота о себе

Психологи указали на признаки неочевидной измены

Фото: Malachi Cowie / Unsplash

Нежелание обсуждать с партнером отношения с другими людьми, сокращение времени общения друг с другом может говорить об эмоциональной измене, рассказала психолог Эмили Ху. В комментарии для Women's Health она и ее коллеги указали на признаки этого неочевидного вида неверности.

По словам психологов, неверность предполагает выход за оговоренные партнерами рамки отношений. Эмоции носят субъективный характер, поэтому и измену многие трактуют по-разному. В то же время, по словам экспертов, появление мессенджеров и соцсетей привело к тому, что стала чаще встречаться так называемая эмоциональная измена без физического контакта.

Распознать ее можно по нескольким признакам. Первым из них психолог Ху назвала нежелание партнера обсуждать свои отношения с другими людьми. «Если какие-либо ваши попытки обсудить другие отношения сводятся к прекращению разговора, гневу или другим формам защитной реакции, могут быть основания для подозрения в эмоциональной измене», — сказала она.

Психолог Брайан Тирни назвал изменение в поведении партнера по отношению к избраннице одним из тревожных сигналов. В частности, человек может начать вести себя отстраненно и все время держать при себе телефон.

В это же время партнер может отказываться обсуждать отношения в паре. Возможно, партнер эмоционально не изменяет, но отношения могут оказаться под угрозой, если нет возможности обсуждать проблемы

Брайан Тирнипсихолог

Если один из партнеров подозревает другого в эмоциональной измене или сам неверен любимому человеку, нужно обсудить сложившуюся ситуацию и решить, стоит ли сохранять союз и тратить на это силы, сказала психолог Ху. «Что бы вы ни делали, придется принять решение. Оставлять людей в подвешенном состоянии и давать им меньше, чем они заслуживают, несправедливо. Вы можете уйти и позволить своему партнеру быть счастливым с кем-то другим, или остаться и работать над восстановлением ваших отношений», — подвела итог она.

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      Вера Владзиевская
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