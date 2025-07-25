МИД Китая рассказал о призыве к ЕС из-за Украины

МИД КНР: Украина не должна быть проблемой, поэтому ЕС стоит ослабить санкции

Украинский конфликт не должен быть проблемой в отношениях Китая и Европейского союза (ЕС), поэтому Брюссель должен ослабить санкции на китайскую продукцию. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает РИА Новости.

«Касательно конфликта на Украине мы заявили, что этот вопрос не является и не должен становиться проблемой отношений между Китаем и ЕС (...). КНР выразила твердую позицию по санкциям против китайских компаний под предлогом их сотрудничества с Россией, а также призвала ослабить ограничения в отношении экспорта высокотехнологичной продукции», — отметил дипломат.

Го Цзякунь указал, что в ходе переговоров китайские представители повторили свою «последовательную позицию, которая заключается в продвижении мирных способов урегулирования» украинского кризиса. Он добавил, что Китай также подчеркнул свое намерение «поддерживать контакты с Евросоюзом».

24 июля председатель КНР Си Цзиньпин встретился с главой Евросовета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и призвал к здоровым отношениям между Брюсселем и Пекином.