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08:13, 24 июля 2025Мир

Си Цзиньпин встретился с руководством ЕС и призвал к здоровым отношениям

Си Цзиньпин встретился с главой Евросовета Коштой и главой ЕК фон дер Ляйен
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с главой Евросовета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и призвал к здоровым отношениям между европейским объединением и Пекином. Об этом сообщает «Синьхуа».

«Чем серьезнее и сложнее международная ситуация, тем больше Китай и ЕС должны укреплять коммуникации, укреплять взаимное доверие и углублять сотрудничество, чтобы обеспечить миру больше стабильности и определенности благодаря стабильным и здоровым отношениям Китая и ЕС», — приводит агентство слова китайского лидера.

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