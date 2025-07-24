Си Цзиньпин встретился с руководством ЕС и призвал к здоровым отношениям

Си Цзиньпин встретился с главой Евросовета Коштой и главой ЕК фон дер Ляйен

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с главой Евросовета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и призвал к здоровым отношениям между европейским объединением и Пекином. Об этом сообщает «Синьхуа».

«Чем серьезнее и сложнее международная ситуация, тем больше Китай и ЕС должны укреплять коммуникации, укреплять взаимное доверие и углублять сотрудничество, чтобы обеспечить миру больше стабильности и определенности благодаря стабильным и здоровым отношениям Китая и ЕС», — приводит агентство слова китайского лидера.