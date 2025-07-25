Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:30, 25 июля 2025Силовые структуры

Младенец появился в российской колонии

В женской колонии Можайска заключенная родила пятого малыша, роды приняла скорая
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В женской колонии подмосковного Можайска у заключенной случились экстренные роды, которые приняли врачи скорой помощи. Об этом сообщает портал «Московская область 24».

Вызов поступил глубокой ночью. Через полчаса после прибытия бригады 38-летняя осужденная родила пятого малыша. Младенец появился на свет в машине скорой помощи, припаркованной на территории колонии.

Врачи констатировали после осмотра, что мальчик доношенный, без патологий. Его вместе с матерью увезли в Наро-Фоминский перинатальный центр.

На счету Можайской подстанции это уже третьи роды в колонии.

Ранее сообщалось, что самым популярным писателем у российских заключенных стал Федор Достоевский, в бытность свою также отбывавший наказание. На втором месте Агата Кристи, на третьем — Сергей Лукьяненко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десять этажей российской многоэтажки обрушилось после взрыва

    Появились данные о спасенных из-под завалов после взрыва в российской многоэтажке

    Бывший глава российского региона взял десятки миллионов за трудоустройство на госслужбу

    Снижение объемов продажи российского зерна объяснили

    В России отреагировали на обещание Сербии о поддержке антироссийских санкций

    Одна из обещанных Трампом систем Patriot прибыла на Украину

    Обрушившиеся 10 этажей российской многоэтажки сняли на видео

    Россия резко нарастила поставки водки за рубеж

    В США высмеяли решение Макрона признать Палестину

    Зеленский рассказал об обмене гражданскими с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости