Младенец появился в российской колонии

В женской колонии Можайска заключенная родила пятого малыша, роды приняла скорая

В женской колонии подмосковного Можайска у заключенной случились экстренные роды, которые приняли врачи скорой помощи. Об этом сообщает портал «Московская область 24».

Вызов поступил глубокой ночью. Через полчаса после прибытия бригады 38-летняя осужденная родила пятого малыша. Младенец появился на свет в машине скорой помощи, припаркованной на территории колонии.

Врачи констатировали после осмотра, что мальчик доношенный, без патологий. Его вместе с матерью увезли в Наро-Фоминский перинатальный центр.

На счету Можайской подстанции это уже третьи роды в колонии.

Ранее сообщалось, что самым популярным писателем у российских заключенных стал Федор Достоевский, в бытность свою также отбывавший наказание. На втором месте Агата Кристи, на третьем — Сергей Лукьяненко.