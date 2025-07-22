Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:35, 22 июля 2025Силовые структуры

Назван самый популярный у российских заключенных писатель

ГУФСИН Петербурга назвало Достоевского самым популярным писателем заключенных
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге региональное управление ФСИН раскрыло рейтинг самых популярных книг у российских заключенных. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, самым читаемым за решеткой писателем стал Федор Достоевский, в бытность свою также отбывавший наказание. На втором месте Агата Кристи, на третьем — Сергей Лукьяненко.

Из зарубежной литературы в первую десятку популярных среди российских заключенных писателей вошли Сидни Шелдон, Стефани Майер, Даниэла Стил и Эрих Мария Ремарк.

Ранее сообщалось, что отсидевшая в тюрьме звезда TikTok показала популярный у заключенных рецепт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ковровое братство». Тысячи россиян застряли в аэропортах из-за коллапса и ночуют на матрасах. Как это их сплотило?

    Предстоящие протесты против действий Зеленского сравнили с Евромайданом по трем причинам

    В России ограничат продажу билетов на поезда через сторонние агрегаторы

    Раскрыты подробности третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле

    Крокодил съел рыбака

    Дешевый iPhone провалился на одном из рынков

    Потеющих людей предупредили об одном риске при досмотре в аэропортах

    Стало известно о возможном новом падении нефтегазовых доходов России

    «Молдавского Абрамовича» задержали в Греции. Кто такой Владимир Плахотнюк и за что его преследуют в Молдавии и в России?

    Российское МВД объявило Юрия Дудя в международный розыск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости