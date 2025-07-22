Назван самый популярный у российских заключенных писатель

ГУФСИН Петербурга назвало Достоевского самым популярным писателем заключенных

В Санкт-Петербурге региональное управление ФСИН раскрыло рейтинг самых популярных книг у российских заключенных. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, самым читаемым за решеткой писателем стал Федор Достоевский, в бытность свою также отбывавший наказание. На втором месте Агата Кристи, на третьем — Сергей Лукьяненко.

Из зарубежной литературы в первую десятку популярных среди российских заключенных писателей вошли Сидни Шелдон, Стефани Майер, Даниэла Стил и Эрих Мария Ремарк.

Ранее сообщалось, что отсидевшая в тюрьме звезда TikTok показала популярный у заключенных рецепт.

