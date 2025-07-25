Москвичам рассказали о погоде в августе

Синоптик Семенов рассказал, что август в Москве будет холодным

С середины августа жара в Москве постепенно пойдет на спад. О погоде в последний месяц лета рассказал жителям столицы метеоролог Михаил Семенов, пишет NEWS.ru.

По словам синоптика, последние жаркие дни пройдут в первые десять дней августа. Затем в столице начнется заметное похолодание, которое может продлиться до конца месяца. Столбики термометров днем будут показывать не более плюс 23 градусов, а ночью — до плюс 13 градусов.

Однако Семенов добавил, что август станет удачным месяцем для поездки на российские курорты — там как раз будет комфортная для пляжного отдыха погода.

Ранее научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила, что в ближайшие дни 30-градусная жара придет как минимум в 20 регионов России. По словам синоптика, в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской и Белгородской областях столбики термометров покажут плюс 31-33 градуса, а в Санкт-Петербурге — плюс 32 градуса.