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18:34, 25 июля 2025Экономика

Россиян предупредили о 30-градусной жаре

Синоптик Паршина: Более чем в 20 регионах России ожидается жара выше 30 градусов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

С 28 июля по 3 августа более чем в 20 регионах России ожидается жара с температурой воздуха выше плюс 30 градусов. Об этом предупредила жителей страны научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина, пишет NEWS.ru.

По словам синоптика, в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской и Белгородской областях столбики термометров покажут плюс 31-33 градуса, а в Санкт-Петербурге — плюс 32 градуса. «В Калмыкии, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях — плюс 37 градусов. В Краснодарском и Ставропольском краях временами до плюс 39 и выше», — уточнила Паршина.

Метеоролог добавила, что выше 30 градусов воздух также прогреется в ближайшие дни в Омской, Томской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае — ожидается до плюс 36 градусов. На юге Красноярского края — в Хакасии, Тыве, Республике Алтай и Кемеровской области — столбики термометров покажут от плюс 31 до плюс 36 градусов, заключила специалистка.

Ранее россиян призвали готовиться к природным катаклизмам. Особенно сильными экстремальные погодные явления будут на юге страны, предупредили синоптики.

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