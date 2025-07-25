Москву накроют «дьявольские» облака

Климатолог Зорина: Над Москвой могут появиться редкие облака типа асператус

Московское небо могут накрыть «дьявольские» облака. О редком погодном явлении Агентству городских новостей «Москва» рассказала ведущий научный сотрудник, заведующая лабораторией динамики климата Московского физико-технического института Ольга Золина.

В ближайшие дни над Москвой могут появиться необычные облака-асператус. Этот тип облаков характеризуется волнисто-шероховатым рисунком по нижней границе облачного слоя. Эти волны отличаются по длине и могут достигать нескольких километров. «Дьявольскими их называют из-за устрашающего вида, но опасной погоды сами по себе они не предвещают», — заверила климатолог.

Такого рода облака возникают в течение всего года и особенно редки зимой. Этим летом, по словам ученой, их появление обусловлено частыми грозами, порывистым ветром и повышенной влажностью. Это должно быть уникальное стечение обстоятельств, подчеркивает Золина. В облаке должны образоваться капли размером 10-100 микрометров, а сдвиг ветра должен быть вертикальным и умеренным.

В середине июля москвичи увидели в небе мамматусы. Эти облака возникают нечасто и отличаются мешковатой формой. Такие вымеобразные облака возникают в небе вследствие резких перепадов температуры.