Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:04, 25 июля 2025Экономика

Москву накроют «дьявольские» облака

Климатолог Зорина: Над Москвой могут появиться редкие облака типа асператус
Виктория Клабукова

Фото: Nina Brady / Shutterstock / Fotodom

Московское небо могут накрыть «дьявольские» облака. О редком погодном явлении Агентству городских новостей «Москва» рассказала ведущий научный сотрудник, заведующая лабораторией динамики климата Московского физико-технического института Ольга Золина.

В ближайшие дни над Москвой могут появиться необычные облака-асператус. Этот тип облаков характеризуется волнисто-шероховатым рисунком по нижней границе облачного слоя. Эти волны отличаются по длине и могут достигать нескольких километров. «Дьявольскими их называют из-за устрашающего вида, но опасной погоды сами по себе они не предвещают», — заверила климатолог.

Такого рода облака возникают в течение всего года и особенно редки зимой. Этим летом, по словам ученой, их появление обусловлено частыми грозами, порывистым ветром и повышенной влажностью. Это должно быть уникальное стечение обстоятельств, подчеркивает Золина. В облаке должны образоваться капли размером 10-100 микрометров, а сдвиг ветра должен быть вертикальным и умеренным.

В середине июля москвичи увидели в небе мамматусы. Эти облака возникают нечасто и отличаются мешковатой формой. Такие вымеобразные облака возникают в небе вследствие резких перепадов температуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Единственный в России авианосец хотят пустить на металлолом. Какие задачи выполнял «Адмирал Кузнецов» и почему он стал не нужен?

    В Минздраве Турции ответили на сообщения об инциденте с Кадыровым

    Сердце отдыхавшего в Таиланде туриста остановилось во время разговора по телефону

    В Госдуме высказались о судьбе авианосца «Адмирал Кузнецов»

    Бывший российский прокурор поплатился за многомиллионную взятку

    Из отеля украли более 10 павлинов на тысячи долларов

    Москву накроют «дьявольские» облака

    Назван неожиданный фактор риска развития деменции

    Россияне обвинили мужчину в домогательствах к детям и привязали его к столбу

    Трампу предложили стратегию решения конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости