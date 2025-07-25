Мужчина отомстил школьному обидчику спустя 45 лет

Пользователь Reddit с ником Sixto_Geronimo рассказал о том, как спустя почти полвека отомстил школьному хулигану, издевавшемуся на ним в детстве. Другие пользователи от лица всех, кого когда-то третировали в юности, выразили ему благодарность за злопамятность.

«В старшей школе меня травил один парень. Теперь этот старый пердун — президент небольшой компании с сотней сотрудников. Но я знаю кое-что о его прошлом. После окончания школы его приняли в очень престижную военную академию. Он не продержался и дня, разрыдался и просил маму приехать и забрать его», — написал автор.

Вспомнив об этой истории, он разослал нескольким подчиненным своего обидчика письма, в которых во всех красках рассказал об однодневном опыте в академии. В конце послания он предложил адресатам саркастично поздравить своего босса с Днем ветеранов.

«Каким должен быть срок давности для мелкой мести? В моем случае он составил 45 лет. Да, наверное, я давно должен был простить его, но месть — это блюдо, которое подают холодным», — заключил автор.

Другие пользователи восхитились тем, что мужчина постоял за себя спустя столько лет. Они отметили, что никакого срока давности в таких вопросах быть не может, а обидчик понес заслуженное наказание.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, как отомстил менеджерам хозяйственного магазина, в котором он работал, за невыплаченную ежегодную премию. Для этого ему пришлось заняться самовредительством.