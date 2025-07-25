Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:25, 25 июля 2025Силовые структуры

Мужчина продал за криптовалюту информацию о 27 тысячах россиянах

МВД показала видео задержание мужчины, продавшего данные о 27 тысячах россиян
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

МВД показала видео задержание мужчины, продавшего данные о 27 тысячах россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 272.1 («Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и (или) распространения») УК РФ.

На кадрах оперативной съемки оперативники проводят задержание мужчины. В машине ему задают вопрос о причине задержания он говорит, что занимается продажей телефонных баз данных для кол-центров.

Задержанный житель Вологды подозревается в незаконной передаче информации с персональными данными телефонным мошенникам с территории Украины. Преступление совершил начальник кол-центра из Череповца, который занимался обслуживанием множества организаций и в его подчинении находилось около 200 человек.

В интернете злоумышленник нашел объявление о желании украинских кол-центров приобрести базы данных с информацией о россиянах. Обладая этими данными, мошенники могли войти в доверие и попросить код для восстановления доступа к порталу Госуслуги.

Злоумышленник продавал информацию за криптовалюту и успел передать сведения о 27 тысячах граждан России. После задержания были проведены обыски и изъята компьютерная техника, средства связи, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Ранее сообщалось, что получившие от россиян сотни миллионов рублей сотрудники мошеннических кол-центров раскрыты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В осадках по всему миру вырос уровень необычной кислоты. Ее следы уже нашли в крови человека, продуктах и напитках

    Звезда «Слова пацана» стал отцом в день своего рождения

    Зеленский понадеялся на усиление антикоррупционных ведомств

    Врач оценил вред от привычки хрустеть пальцами

    Мужчина продал за криптовалюту информацию о 27 тысячах россиянах

    На Украине подтвердили продвижение ВС России в Запорожской области

    40-летняя звезда Comedy Woman снялась в откровенном образе

    Жителям Подмосковья спрогнозировали погоду на август

    «КамАЗ» перейдет на сокращенную рабочую неделю из-за проблем с продажами

    Фанаты украинского клуба скандировали оскорбления в адрес ЦСКА в матче Лиги конференций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости