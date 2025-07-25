Мужчина продал за криптовалюту информацию о 27 тысячах россиянах

МВД показала видео задержание мужчины, продавшего данные о 27 тысячах россиян

МВД показала видео задержание мужчины, продавшего данные о 27 тысячах россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 272.1 («Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и (или) распространения») УК РФ.

На кадрах оперативной съемки оперативники проводят задержание мужчины. В машине ему задают вопрос о причине задержания он говорит, что занимается продажей телефонных баз данных для кол-центров.

Задержанный житель Вологды подозревается в незаконной передаче информации с персональными данными телефонным мошенникам с территории Украины. Преступление совершил начальник кол-центра из Череповца, который занимался обслуживанием множества организаций и в его подчинении находилось около 200 человек.

В интернете злоумышленник нашел объявление о желании украинских кол-центров приобрести базы данных с информацией о россиянах. Обладая этими данными, мошенники могли войти в доверие и попросить код для восстановления доступа к порталу Госуслуги.

Злоумышленник продавал информацию за криптовалюту и успел передать сведения о 27 тысячах граждан России. После задержания были проведены обыски и изъята компьютерная техника, средства связи, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Ранее сообщалось, что получившие от россиян сотни миллионов рублей сотрудники мошеннических кол-центров раскрыты.

