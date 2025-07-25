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00:28, 25 июля 2025Интернет и СМИ

На Западе раскрыли роль главы офиса Зеленского в продолжении обороны Бахмута

FT: Ермак настаивал на продолжении обороны Бахмута в конце 2022 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Ukrainian Presidentia / Globalookpress.com

В конце 2022 года глава офиса президента Украины Андрей Ермак настаивал на продолжении обороны Артемовска (украинское название — Бахмут), его роль в принятии этого решения раскрыло западное издание Financial Times (FT).

По данным автора статьи, высокопоставленные военачальники считали, что из города следует отступить, однако Ермак считал его оборону важным политическим символом.

В публикации отмечается, что украинские войска продолжили бои за Бахмут, что стало важным фактором в провале контрнаступления ВСУ в середине 2023 года.

По данным газеты, глава офиса президента является одним из самых влиятельных людей на Украине. Ермак стремится к централизации власти и усилению персонального контроля над управлением страной, сообщал источник издания.

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