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20:25, 25 июля 2025Путешествия

Названы самые активные страны-получатели российских виз

МИД РФ: Наиболее часто российские электронные визы оформляют граждане Китая
Алина Черненко

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Министерстве иностранных дел (МИД) назвали самые активные страны-получатели электронных въездных виз в Россию. Список опубликован на сайте дипведомства.

Уточняется, что с момента запуска проекта в 2023 году жители 64 государств оформили более 1,2 миллиона электронных виз. Наиболее часто проездные документы запрашивают граждане Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии и Эстонии.

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23 июля президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении срока действия единой электронной визы с 60 до 120 суток, а также разрешенного срока пребывания по ней иностранного гражданина в стране с 16 до 30 суток. Изменение вступит в силу 23 августа.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2025 года Россию посетили около двух миллионов иностранцев. По мнению экспертов из сферы туризма, в ближайшее время на отечественные курорты вернутся американцы и европейцы.

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