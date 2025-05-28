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18:27, 28 мая 2025Путешествия

Иностранцы начали массово возвращаться в Россию

За три месяца 2025 года в России на 10 процентов выросло число иностранцев
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Около двух миллионов иностранцев посетили Россию по итогам первого квартала 2025 года. Количество туристов из-за рубежа раскрыли аналитики онлайн-сервиса для путешествий «Туту», исследование попало в распоряжение редакции «Лента.ру».

За первые три месяца текущего года число иностранных туристов, посетивших Россию, выросло на 10 процентов, а общее количество иностранцев достигло 1,9 миллион человек. Эксперты из сферы туризма предполагают, что в ближайшее время на отечественные курорты вернутся американцы и европейцы.

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По сообщению директора отдела клиентских коммуникаций в сервисе «Туту» Сергея Абдульманова, в 2024 году начали массово возвращаться туристы из Китая — количество приезжих из этой страны Азии увеличилось в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. «Турпоток из западных стран тоже растет, правда более скромными темпами: Германия — прирост на 19 процентов, США — 18 процентов, Великобритания — 16», — отметил спикер.

Эксперт подчеркнул, что отечественные компании, которые начнут готовиться к приему иностранных туристов сейчас, займут на рынке лучшие позиции. «Главное — качественный сервис, современная инфраструктура и маркетинг — громкий и уверенный, потому что нам есть что показать», — объяснил Абдульманов.

Ранее сообщалось, что иностранцы стали чаще приезжать в Россию в мае. Взглянуть на парад в Москве приехали туристы из Китая, Казахстана и Белоруссии.

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