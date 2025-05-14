Иностранцы полюбили поездки в Россию в мае

Количество иностранцев на майских праздниках в Москве выросло на 13 процентов

Иностранцы стали чаще приезжать в Россию в мае. Об этом сообщил Telegram-канал «Агентство Москва» со ссылкой на оператора МТС.

По данным источника, количество иностранцев с 1 по 12 мая в Москве выросло на 13 процентов. Больше всех полюбили поездки в Россию туристы из Китая, Казахстана и Белоруссии.

Прирост путешественников из регионов на майских праздниках также увеличился на 11 процентов, сообщил оператор МТС. Взглянуть на парад чаще всего едут из Санкт-Петербурга, Краснодара, Калуги, Рязани и Нижнего Новгорода, а также из других городов Приволжья. Москвичи, в свою очередь, предпочли отдых в других городах страны — 15 процентов абонентов телекоммуникационной сети, а также отправились в зарубежные страны — 6 процентов.

Ранее сообщалось, что россияне массово устремились в Таиланд, который за первые месяцы 2025 года принял более 700 тысяч туристов из России. В пятерку лидеров также вошли ОАЭ, Турция, Китай и Египет.