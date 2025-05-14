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10:44, 14 мая 2025Путешествия

Россияне массово устремились в одну азиатскую страну

АТОР: Таиланд стал лидером по объему российского турпотока в 2025 году
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

В первые месяцы 2025 года Таиланд стал лидером по объему российского турпотока. К такому выводу пришли специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно данным пограничников, с января по март соотечественники массово устремились в эту азиатскую страну — всего 722 тысячи визитов россиян. В пятерку лидеров также вошли ОАЭ, Турция, Китай и Египет, однако они могли использоваться в качестве мест для стыковок.

«Если вычесть оценочные величины транзита, то места в ТОП-5 будут выглядеть несколько иначе: 1 — Таиланд, 2 — ОАЭ, 3 — Турция, 4 — Египет, 5 — Китай», — заключили эксперты.

Ранее сообщалось о повышенном спросе россиян на отдых во Вьетнаме. Вырос турпоток в провинцию Каньхоа и ее столицу Нячанг — там побывало более 80 тысяч россиян с начала 2025 года.

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