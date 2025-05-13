Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:40, 13 мая 2025Путешествия

Россияне массово устремились в одну страну Азии из-за дешевых гостиниц

РСТ: Турпоток из России во Вьетнам вырос в 2,5 раза за четыре месяца
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Kham / Reuters

Россияне массово устремились во Вьетнам — за четыре месяца 2025 года эту страну Азии посетили в 2,5 раза больше туристов. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Уточняется, что вырос турпоток в провинцию Каньхоа и ее столицу Нячанг — там побывало более 80 тысяч россиян. Причиной повышения спроса оказались дешевые гостиницы, стоимость размещения в которых снизилась на 10,5 процента в сравнении с прошлым годом. Так, поездка на 11 ночей обойдется паре в среднем в 188 тысяч рублей, семьи с ребенком смогут отдохнуть за 226 тысяч.

Материалы по теме:
«Цены растут каждый день» Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
«Цены растут каждый день»Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
22 июня 2022
«Я очень бесилась при виде орущих детей» Отдых с ребенком — нелегкий труд. Что сделать, чтобы он не превратился в кошмар?
«Я очень бесилась при виде орущих детей»Отдых с ребенком — нелегкий труд. Что сделать, чтобы он не превратился в кошмар?
5 августа 2022

По данным «Слетать.ру», большинство туристов предпочитает отдых в пятизвездочных отелях: тур на семь ночей с вылетом из Москвы обойдется в 135 тысяч рублей. Аналогичная путевка с проживанием в отеле с четырьмя звездами будет стоить от 125 тысяч.

Ближайшие рейсы авиакомпании Red Wings в Нячанг стартуют 14 мая из Москвы и Казани. Помимо этого курорта, спросом пользуются Камрань, Фантьет, Дананг и Фукуок.

Ранее российская блогерша сообщила, что популярный вьетнамский курорт «приятно удивил ценами». Девушка отметила, что Фукуок по развитию инфраструктуры еще набирает обороты у туристов, однако проживание здесь стоит дешевле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Чечне показали герб России без крестов. Необычную деталь заметили во время очередного награждения Адама Кадырова

    Загитова зачитала стихотворение из своего шоу

    В Госдуме назвали Зеленского недополитиком в ответ на ультиматум Путину

    GTA IV перевыпустят на консолях

    В российском регионе осудили восемь человек за организацию занятия проституцией

    Уголовное дело возбудили в связи с госпитализацией звезды «Убойной силы» в Петербурге

    В Европе заявили о нежелании покупать энергоресурсы из РФ после возможной мирной сделки

    Кремль ответил на обвинения России в крушении Boeing в Донбассе

    Московский студент пытался отправить в США посылки с древними моллюсками и попался

    Российские пивовары решили спасать доходы за счет чая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости