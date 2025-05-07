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07:50, 7 мая 2025Путешествия

Россиянка описала популярный курорт Вьетнама фразой «приятно удивил ценами»

Алина Черненко

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Российская туристка побывала на популярном курорте Вьетнама Фукуоке и призналась, что он приятно удивил ее ценами. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«Хоть его и называют самым дорогим курортом Вьетнама, после Пхукета разница ощутима. Жилье дешевле в пять раз. По еде: в ресторанах цены, как на Пхукете, но смузи и морепродукты в два-три раза дешевле», — такими фразами описала свой опыт читательница издания по имени Юлия.

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По словам россиянки, медицина во Вьетнаме тоже доступнее, чем в Таиланде. Она призналась, что прием, анализы и медикаменты в местной клинике обошлись ей всего в 3,5 тысячи рублей. А общий бюджет на троих с билетами и экскурсиями составил 110 тысяч рублей.

Юлия подчеркнула, что Фукуок по развитию инфраструктуры только набирает обороты и отстает от популярного у российских туристов Пхукета, но зато он, по ее мнению, спокойнее и дешевле. Особенно ее впечатлили природа, чистые пляжи в некоторых районах, а также комфортный и мягкий климат.

Из минусов острова туристка назвала плохое знание английского языка у местных, мусор на пляже в центре и большое количество диких собак.

Ранее тревел-блогер побывал в Вьетнаме и назвал эту азиатскую страну лучшим местом для россиян. Он отметил, что там можно получить отдых уровня «все включено», но с восточным колоритом.

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