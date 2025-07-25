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01:00, 25 июля 2025Ценности

Новая жена миллиардера Безоса вышла в свет в прозрачном наряде без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Aissaoui Nacer / Backgrid / Legion-Media

Новая жена американского миллиардера Джеффа Безоса вышла в свет в откровенном виде. Соответствующие снимки публикует Page Six.

55-летняя американская репортерша Лорен Санчес была замечена во время прогулки с супругом в Сен-Тропе, Франция. Так, знаменитость предстала перед камерой в открытых черных туфлях и облегающем прозрачном платье с леопардовым принтом. На размещенных кадрах видно, что она решила не надевать под изделие бюстгальтер.

61-летний создатель Amazon, в свою очередь, предпочел серые джинсы, синее вельветовое поло и зеленые мокасины. При этом предприниматель дополнил свой внешний вид солнцезащитными очками.

Ранее сообщалось, что Лорен Санчес заметили с редкой сумкой Dior за миллион рублей.

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