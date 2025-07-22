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17:40, 22 июля 2025Ценности

Новую жену миллиардера Безоса заметили с редкой сумкой Dior за миллион рублей

Репортершу Санчес заметили с редкой сумкой Lady Dior Micro за миллион рублей
Мария Винар
Архивное фото

Архивное фото. Фото: COBRA TEAM / BACKGRID / Legion-media.com

Папарацци заметили новую жену американского миллиардера Джеффа Безоса с редким аксессуаром за миллион рублей. Об этом сообщает Page Six.

Американская репортерша Лорен Санчес предстала перед камерами в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc во Франции. Она была одета в платье люксового бренда Roberto Cavalli, оформленное в голубые, светло-зеленые и розовые тона. Кроме того, возлюбленная Безоса несла в руке небольшую сумку марки Dior, расшитую бисером и украшенную изображением розы ветров.

Фото: Farfetch

По данным журналистов, в настоящий момент модель Lady Dior Micro не представлена в бутиках бренда. Ранее она продавалась в специальном сундуке, ее стоимость составляла 15 тысяч долларов (1,1 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что Санчес посетила показ кутюрной коллекции Balenciaga осень-2025 в Париже со стаканом за 448 тысяч рублей.

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