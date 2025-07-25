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15:18, 25 июля 2025Бывший СССР

Обвиненный в коррупции премьер решил уйти в отпуск и позаботиться о пчелах

Премьер Литвы Палуцкас ушел в двухнедельный отпуск и решил позаботиться о пчелах
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас решил уйти в двухнедельный отпуск, чтобы позаботиться о пчелах, после того как президент страны Гитанас Науседа обвинил его в коррупции. Об этом сообщает портал Delfi.

«Прежде всего, если говорить об отпуске, то он давно запланирован. У меня есть кое-какие домашние дела, нужно позаботиться о пчелах и меде. Это простые потребности», — прокомментировал свое решение политик.

Он также подчеркнул, что за это время может подумать, собрать необходимую информацию, связанную с обвинениями, и представить ее членам правящей социал-демократической партии и общественности. Кроме того, Палуцкас заявил, что не получал от президента страны призывов уйти в отставку.

Ранее глава государства призвал главу правительства в течение двух недель оправдаться по обвинениям в коррупции или «рассмотреть варианты своего дальнейшего пребывания на посту премьер-министра». Перед этим литовские СМИ опубликовали сообщения, согласно которым получавшая дотации от Евросоюза компания жены брата премьера потратила средства на закупку оборудования у фирмы, принадлежавшей самому Палуцкасу.

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