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04:36, 25 июля 2025Россия

Очевидцы сообщили о взрывах над Невинномысском и работе ПВО

Shot: Над Невинномысском Ставропольского края произошло более 10 взрывов

Фото: Globallookpress.com

Очевидцы сообщили о взрывах над Невинномысском Ставропольского края. Как отмечает Telegram-канал Shot, произошло от 10 до 15 взрывов в северной части города.

Громкие звуки над городом раздаются уже более часа, видны вспышки в небе, рассказали местные жители. По предварительным данным, работают системы противовоздушной обороны (ПВО) по украинским дронам типа «Лютый».

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предупредил население о беспилотной опасности. Информации о пострадавших и разрушениях в результате атаки не поступало.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в республике и других регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) введен план «ковер».

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