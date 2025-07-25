В Северной Осетии и других регионах СКФО введен план ковер

Меняйло: В Северной Осетии и других регионах СКФО введен план ковер

В Северной Осетии и других регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) введен план «ковер», сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram.

Других подробностей он приводить не стал. «На территории Северной Осетии и других регионов СКФО введен план "Ковер"», — говорится в сообщении.

Ранее в Северной Осетии была объявлена беспилотная опасность.

Украинские беспилотники пытались атаковать регион в начале апреля. Тогда, по словам Меняйло, на части сбитых дронов не разорвались боевые заряды.