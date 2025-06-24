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10:39, 24 июня 2025Россия

В Северной Осетии объявили беспилотную опасность

Глава Северной Осетии Меняйло: В республике объявлена беспилотная опасность
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Северной Осетии была объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.

Он пояснил, что возможно замедление работы сотовой связи и мобильного интернета. Меняйло призвал осетин сохранять спокойствие.

Глава республики заверил, что оперативный штаб продолжает работать круглосуточно.

Украинские беспилотники пытались атаковать Северную Осетию в начале апреля. Тогда, по словам Меняйло, на части сбитых дронов не разорвались боевые заряды.

В результате инцидента никто из мирных граждан не получил травм, значительных разрушений на земле также удалось избежать.

Еще раньше около границ Дагестана заметили беспилотники и объявили режим опасности.

ЖЗЛ
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