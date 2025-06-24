В Северной Осетии объявили беспилотную опасность

Глава Северной Осетии Меняйло: В республике объявлена беспилотная опасность

В Северной Осетии была объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.

Он пояснил, что возможно замедление работы сотовой связи и мобильного интернета. Меняйло призвал осетин сохранять спокойствие.

Глава республики заверил, что оперативный штаб продолжает работать круглосуточно.

Украинские беспилотники пытались атаковать Северную Осетию в начале апреля. Тогда, по словам Меняйло, на части сбитых дронов не разорвались боевые заряды.

В результате инцидента никто из мирных граждан не получил травм, значительных разрушений на земле также удалось избежать.

Еще раньше около границ Дагестана заметили беспилотники и объявили режим опасности.