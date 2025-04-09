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10:54, 9 апреля 2025Россия

Глава Северной Осетии раскрыл подробности о попытке атаки дронов ВСУ

Глава Северной Осетии Меняйло: На части сбитых БПЛА не разорвались боевые заряды
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

На некоторых беспилотниках, которые пытались атаковать Моздокский район Северной Осетии, не разорвались боевые заряды. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.

«Сейчас место падения обломков беспилотников оцеплено. Взрывотехники осматривают фугасы. В целях безопасности заряды будут обезврежены методом подрыва на месте», — предупредил Меняйло.

По его словам, жители Моздокского района могут услышать звуки разорвавшихся боеприпасов. Глава республики обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и заявил, что здоровью жителей ничего не угрожает.

Беспилотники ВСУ пытались атаковать Северную Осетию в ночь на вторник, 9 апреля. Никто, предварительно, не пострадал, разрушений не зафиксировано. Минобороны уточняло, что над Осетией за ночь перехватили 15 летательных аппаратов.

ЖЗЛ
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