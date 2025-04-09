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08:21, 9 апреля 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности попытки атаки ВСУ на военный аэродром

Минобороны: Силы ПВО сбили четыре беспилотника над Оренбургской областью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Утром во вторник, 9 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ), целью которых был военный аэродром, выпустили по Оренбургской области четыре беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Как уточнял ранее врио губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, целью атаки ВСУ на регион, который находится на расстоянии 1700 километров от границы с Украиной, был военный аэродром. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

В ведомстве сообщили, что попытка атаки на регион России была предпринята в период с 6.30 до 7.05 по московскому времени. Беспилотники над Оренбургской областью сбили средства противовоздушной обороны (ПВО).

По информации Минобороны, в ночь на 9 апреля ВСУ выпустили по России 158 беспилотников. Под удар попали Краснодарский край, Северная Осетия, Воронежская, Ростовская, Курская, Белгородская, Пензенская, Орловская и Саратовская области, а также Крым и Ставропольский край.

ЖЗЛ
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