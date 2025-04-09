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06:40, 9 апреля 2025Россия

Северную Осетию атаковали беспилотники

Меняйло: Силы ПВО уничтожили 15 беспилотников в Северной Осетии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Северную Осетию атаковали беспилотники. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пятнадцать дронов в Моздокском районе. Уточняется, что пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на территории республики объявлена опасность атаки беспилотников.

Ранее дроны попытались ударить по Ростовской области. В двух городах региона — Каменске-Шахтинском и Таганрогепрогремели взрывы. В Минобороны России сообщили об уничтожении четырех беспилотников над территорией региона.

Также стало известно о падении дрона в городе Аксае. Он застрял в бельевых веревках в многоквартирном доме, жильцов эвакуировали из-за угрозы возможной детонации.

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