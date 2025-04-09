Еще в одном российском городе прогремели взрывы

Shot: В Таганроге прогремела серия взрывов

В Таганроге прогремела серия взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По его информации, в общей сложности прозвучало от трех до семи взрывов. Очевидцы рассказали, что в небе над городом были видны яркие вспышки.

Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По словам местных жителей, город подвергся атаке беспилотников, они летели в сторону порта. Официальная информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее взрывы раздались в небе над Каменском-Шахтинским в Ростовской области. Позднее Минобороны России сообщило об уничтожении четырех беспилотников над территорией региона.

Кроме того, атаке дронов подверглись Пензенская и Воронежская области. Также беспилотники были перехвачены над акваторией Черного моря у побережья Крыма.