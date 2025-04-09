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00:28, 9 апреля 2025Россия

Еще в одном российском городе прогремели взрывы

Shot: В Таганроге прогремела серия взрывов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Таганроге прогремела серия взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По его информации, в общей сложности прозвучало от трех до семи взрывов. Очевидцы рассказали, что в небе над городом были видны яркие вспышки.

Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По словам местных жителей, город подвергся атаке беспилотников, они летели в сторону порта. Официальная информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее взрывы раздались в небе над Каменском-Шахтинским в Ростовской области. Позднее Минобороны России сообщило об уничтожении четырех беспилотников над территорией региона.

Кроме того, атаке дронов подверглись Пензенская и Воронежская области. Также беспилотники были перехвачены над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

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