Полянский: Окружение Зеленского уничтожает документы о растрате западной помощи

Окружение Владимира Зеленского уничтожает обличающие Киев документы о растрате западной помощи. В этом украинские власти заподозрил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

По его словам, принятый закон об ограничении прав антикоррупционных органов был принят после того, как Зеленский узнал о подготовке этими ведомствами «компромата и уголовных дел на него и его ближайших соратников».

«Получив в свое распоряжение папки с разоблачающими их свидетельствами, они формально "отыграли назад" — якобы в ответ на негативную реакцию в украинском обществе и за рубежом», — считает дипломат.

Ранее экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес возмутился уровнем коррупции на Украине. «Зеленский и [глава офиса президента] Андрей Ермак действуют весьма авторитарно. Коррупция глубоко укоренилась в украинской политике и государственном управлении», — заявил он.

