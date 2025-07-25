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15:30, 25 июля 2025Мир

Бывший советник Трампа возмутился уровнем коррупции на Украине

Экс-советник Трампа Кортес заявил, что коррупция глубоко укоренилась на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти Украины демонстрируют все более авторитарные черты, а уровень коррупции в стране остается критическим. Такое мнение выразил в статье для Newsweek экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес.

«Недавние действия свидетельствуют о том, что [президент Украины Владимир] Зеленский и [глава Офиса президента] Андрей Ермак действуют весьма авторитарно ... Коррупция глубоко укоренилась в украинской политике и государственном управлении, начиная с самых высоких эшелонов власти в Киеве», — заявил он.

При этом, по его словам, недавний обыск в офисе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) стал «вопиющим актом произвола». «Этот обыск отдает бандитизмом, а не демократией», — добавил Кортес.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в НАБУ и рассказала о задержании в Киеве сотрудника центрального аппарата бюро, который якобы шпионил в пользу России. В СБУ уточнили, что он работал «в самом элитном, закрытом подразделении "Д-2"».

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