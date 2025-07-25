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19:49, 25 июля 2025Силовые структуры

Осужденному вору в законе предъявили высокий криминальный статус

Начался суд над вором в законе Тбилисским за положение в преступной иерархии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВоры в законе:

Кадр: ПРАЙМ КРАЙМ / YouTube

В Нижнем Новгороде начался суд над осужденным ранее по статье о наркотиках Звиадом Озманяном, известным в криминальном мире как вор в законе Звиад Тбилисский. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, обвинительное заключение подсудимому зачитали 24 июля. Ему вменяется статья 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Свою вину Озманян не признал, от комментариев воздержался. Отмечается, что это обвинение было предъявлено ему за несколько дней до окончания срока за разбойное нападение на руководителя компании по продаже автозапчастей в Нижнем Новгороде. Судебное разбирательство продолжится в августе.

По данным следствия, Озманян использовал свой криминальный статус для контроля осужденных, сбора денег для так называемого «общака», наказания провинившихся, распределения преступных доходов, а также для так называемой коронации других воров и назначения авторитетов.

По словам адвоката Алексея Киреева, его подзащитный не мог совершить инкриминируемые ему деяния, потому что длительное время находился в полной изоляции от остальных заключенных в разных учреждениях в одиночных камерах и под полным контролем сотрудников ФСИН.

Ранее сообщалось, что с февраля 2014 года по июль 2024-го фигурант курировал распространение запрещенных на территории учреждения предметов.

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