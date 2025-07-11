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13:01, 11 июля 2025Силовые структуры

Осужденный вор в законе Звиад Тбилисский пойдет под суд за криминальный статус

Вор в законе Звиад Тбилисский пойдет под суд за положение в преступной иерархии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ПРАЙМ КРАЙМ / YouTube

В Нижегородской области предстанет перед судом ранее осужденный за распространение наркотиков Звиад Озманян, известный в криминальном мире как вор в законе Звиад Тбилисский. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, преступный авторитет обвиняется по ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Используя свой криминальный статус, с февраля 2014 по июль 2024 он курировал распространение запрещенных на территории учреждения предметов.

Кроме того, Озманян курировал своевременное пополнение неформальной казны и распределял денежные средства преступного сообщества.

Уголовное дело направлено в Нижегородский областной суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Абхазии на сходке криминальных авторитетов, проходившей на яхте, сухумчанин Темур Капба, известный в криминальных кругах как вор в законе Гули, оказался за бортом.

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