Вор в законе Темур Капба оказался за бортом на сходке авторитетов в Абхазии

На сходке криминальных авторитетов вора в законе Гули выбросили за борт

В Абхазии на сходке криминальных авторитетов, проходившей на яхте, сухумчанин Темур Капба, известный в криминальных кругах как вор в законе Гули, оказался за бортом. Об этом в Telegram-канале сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, Гули на яхте оказался по своей воле без приглашения. В ходе спора он кинулся с ножом на своего соперника Рауля Барцба (Пыза) — лидера так называемого гудаутского клана. По итогу Гули избили, ранили ножом и выкинули за борт, откуда он попал в республиканскую больницу.

Конфликт у Гули и Пызы назревал давно. Статус Гули как вора в законе вызывает в криминальном мире вопросы. В 2023 году лидер преступного мира Захарий Калашов (Шакро Молодой) лишил его титула.

В Абхазии на протяжении долгого времени не затихает борьба между гудаутским и сухумским кланами, представителем которого является Капба. 22 ноября 2019 года неизвестные открыли огонь возле ресторана «Сан-Ремо» в центре Сухума. Пули киллеров настигли подручных Пызы 38-летего Астамура Шамбу, известного в криминальных кругах как Астик, и его ровесника Алхаса Авидзбу (Хасик).

Вскоре были задержаны участники сухумского клана Эрик Чкадуа и Беслан Бганба, а также Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.

Капба неоднократно привлекался к уголовной ответственности российскими правоохранительными органами. В частности, 9 ноября 2022 года в отношении него завели дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в Башкирии.