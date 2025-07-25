Популярный певец рассказал о первых признаках диабета

В 13 лет первым признаком диабета у певца Ника Джонаса стала потеря веса

Популярный певец, участник трио Jonas Brothers Ник Джонас рассказал, как его старший брат Джо когда-то заметил у него первые признаки диабета. Об этом сообщает издание People.

Здоровье на тот момент 13-летнего Ника начало ухудшаться во время школьного тура Jonas Brothers еще в 2006 году. «Я начал сильно терять вес, пил тонны воды, постоянно ходил в туалет — все эти признаки, которые я теперь знаю, являются симптомами диабета первого типа», — отметил он.

Когда они с Джо пошли бассейн, брат увидел Ника без футболки, ужаснулся тому, насколько худым он был и позвал родителей. «В общем, я пошел к врачу. Нормальный уровень глюкозы должен быть от 70 до 120 для человека, у которого нет диабета первого типа. У меня он был выше 900, что, очевидно, очень много», — рассказал музыкант.

Проведя несколько дней в больнице, Ник вернулся на сцену и с тех пор внимательно следит за своим состоянием, контролируя уровень глюкозы при помощи глюкометра.

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