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15:34, 23 июля 2025Забота о себе

Диабетикам назвали способ безопасно наслаждаться ягодами и фруктами

Эндокринолог Мокрышева: Диабетикам стоит добавлять к ягодам творог и орехи
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Almira Yausheva / Unsplash

Людям с сахарным диабетом стоит внимательно выбирать сезонные ягоды и фрукты, рассказала эндокринолог Наталья Мокрышева. Способ безопасно наслаждаться этими продуктами она назвала диабетикам в беседе с kp.ru.

Она обратила внимание на то, что не существует «опасных» фруктов и ягод: людям с диабетом скорее необходимо обращать внимание на гликемический индекс, то есть интенсивность подъема глюкозы после потребления того или иного продукта. К безопасным для диабетиков, то есть имеющим низкий гликемический индекс, врач она отнесла клубнику, чернику, малину, яблоки, груши и персики. В свою очередь, виноград, арбуз, дыня и бананы поднимают уровень сахара быстрее, поэтому их лучше есть реже и в небольшом количестве, подчеркнула Мокрышева.

Эндокринолог также рекомендовала сочетать фрукты с белковыми продуктами: по ее словам, стоит добавить к ягодам творог или несколько орехов. Этот прием поможет замедлить рост уровня сахара и сделает перекус не только вкусным, но и полезным, заключила врач.

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