Диабетикам назвали способ безопасно наслаждаться ягодами и фруктами

Эндокринолог Мокрышева: Диабетикам стоит добавлять к ягодам творог и орехи

Людям с сахарным диабетом стоит внимательно выбирать сезонные ягоды и фрукты, рассказала эндокринолог Наталья Мокрышева. Способ безопасно наслаждаться этими продуктами она назвала диабетикам в беседе с kp.ru.

Она обратила внимание на то, что не существует «опасных» фруктов и ягод: людям с диабетом скорее необходимо обращать внимание на гликемический индекс, то есть интенсивность подъема глюкозы после потребления того или иного продукта. К безопасным для диабетиков, то есть имеющим низкий гликемический индекс, врач она отнесла клубнику, чернику, малину, яблоки, груши и персики. В свою очередь, виноград, арбуз, дыня и бананы поднимают уровень сахара быстрее, поэтому их лучше есть реже и в небольшом количестве, подчеркнула Мокрышева.

Эндокринолог также рекомендовала сочетать фрукты с белковыми продуктами: по ее словам, стоит добавить к ягодам творог или несколько орехов. Этот прием поможет замедлить рост уровня сахара и сделает перекус не только вкусным, но и полезным, заключила врач.

Ранее кардиолог Аурелио Рохас назвал самый полезный шоколад. По его мнению, темный шоколад, в котором содержится более 70 процентов какао, подходит тем, кто борется с лишним весом или имеет диабет.