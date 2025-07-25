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00:16, 25 июля 2025Россия

Путин призвал жестко пресекать попытки вмешательства в дела России

Путин: Необходимо пресекать информационные диверсии и провокации против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что любые попытки внешнего вмешательства во внутренние дела России необходимо пресекать, а суверенитет страны и ее традиционные ценности должны быть надежно защищены. Об этом он заявил в видеообращении к сотрудникам органов следствия России по случаю их профессионального праздника, передает РИА Новости.

«Суверенитет России, традиционные ценности, межнациональный мир и согласие в обществе должны быть надежно защищены», — отметил Путин, добавив, что необходимо жестко пресекать информационные диверсии и провокации, любые попытки вмешательства извне в наши внутренние дела.

Ранее Путин вспомнил про свою речь на Мюнхенской конференции в 2007 году. По его словам, он хотел донести до западных партнеров потребность уважительного отношения к России, «жить дружно», без навязывания чужой воли и с учетом интересов всех участников международного общения. Он надеялся, что его услышат и скорректируют свое отношение к России.

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