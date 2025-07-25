Раскрыт доход Маслякова-младшего от КВН

Александр Масляков-младший заработал на КВН 1,6 миллиарда рублей

Александр Масляков-младший заработал на КВН 1,6 миллиарда рублей. Сумму его дохода раскрыло издание «Страсти».

Когда не стало Александра Маслякова, единственным владельцем ООО «Телевизионное творческое объединение "АМИК"» стал его сын. Компания занимается производством программы КВН. За 2024 год, согласно публичным данным, «АМИК» заработало 1,6 миллиарда рублей. Чистая прибыль составила 210,6 миллиона рублей.

Отмечается, что Первый канал платит за каждый выпуск КВН, также организация получает доход от участников программы — они оплачивают взносы в размере 10-20 тысяч рублей за возможность поучаствовать в игре.

Кроме того, у Маслякова-младшего есть и другие бизнесы: ООО «Планета», ООО «КВН кафе», ООО «КВН Сувенир» и ООО «КВН Продакшн». За прошлый год их суммарный доход составил 43,5 миллиона рублей.

Как рассказал ранее адвокат Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» Алексей Станкевич, многомиллионное наследство руководителя КВН Александра Маслякова перейдет жене и сыну, если иного не написано в завещании. В частности, телеведущий владел недвижимостью стоимостью более 600 миллионов рублей и парком дорогих иномарок. При этом телевизионное творческое объединение «АМИК» Масляков еще при жизни переписал на сына.