Раскрыта роль жалобы Польши в решении Трампа о поставках ПВО Украине

Telegraph: Жалоба Польши повлияла на решение Трампа о поставках ПВО Украине

Жалоба Польши повлияла на решение президента США Дональда Трампа о поставках средств противовоздушной обороны (ПВО) Украине. Об этом пишет The Telegraph.

По данным издания, министр иностранных дел Польши связался со спецпосланником Трампа Китом Келлогом после того, как польское посольство в Киеве было якобы повреждено в результате ударов. Он пожаловался на ситуацию и призвал к возобновлению поставок средств ПВО Украине. Келлог, в свою очередь, побеседовал с Трампом, который затем поручил Министерству обороны США разблокировать средства ПВО, попавшие под временную заморозку.

«Он приказал Келлогу связаться с главой Пентагона Питом Хегсетом, чтобы возобновить поставки Киеву», — утверждается в публикации.

14 июля Трамп заявил, что новые поставки оружия Украине из США будут включать в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot.