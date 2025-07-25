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17:05, 25 июля 2025Путешествия

Разъяренный слон атаковал лодку с туристами в кишащей крокодилами реке и попал на видео

Daily Mail: Слон атаковал лодку с туристами во время экскурсии в Ботсване
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Разъяренный слон атаковал лодку с туристами в кишащей крокодилами реке в Ботсване и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

По данным таблоида, инцидент произошел во время экскурсии по реке Окаванго. На записи видно, как лодка с туристами застряла в узком канале из-за отказавшего двигателя. Находившийся рядом слон внезапно начал идти в их сторону, а затем и вовсе бросился на плавательное средство. Он бивнями поднял лодку наверх, из-за чего туристы упали со своих скамеек.

Затем животное еще трижды толкнуло судно и ушло. Туристы не пострадали, но были напуганы.

Ранее две туристки отправились на сафари по Африке и были растоптаны слоном. 68-летняя жительница Великобритании и ее 67-летняя подруга из Новой Зеландии четыре дня находились в лагере «Биг-Лагун-Буш» в национальном парке Южная Луангва в Замбии.

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