Туристки отправились на сафари и были растоптаны разъяренным слоном

DM: Две туристки не выжили после нападения слона в национальном парке Африки

Две туристки отправились на сафари по Африке и были растоптаны слоном. О происшествии сообщает издание Daily Mail (DM).

68-летняя жительница Великобритании и ее 67-летняя подруга из Новой Зеландии четыре дня находились в лагере «Биг-Лагун-Буш» в национальном парке Южная Луангва в Замбии, Африка. Накануне перед отъездом в другой лагерь туристки в сопровождении носильщика чая отправились на утреннюю прогулку к переправе через реку Луангва и заметили в 50 метрах от себя слониху, кормящую детеныша.

Группа отклонилась от маршрута, но через несколько минут разъяренное животное погналось за ними. Новозеландка, у которой были проблемы с ногой, попалась первой. Проводники сафари, находившиеся неподалеку, начали стрелять, однако млекопитающее набросилось и на британку. Обе женщины не выжили после нападения.

Ранее сообщалось, что сафари-туры в Африке начали набирать популярность у россиян. Континент привлекает путешественников доступными ценами, отсутствием толп туристов и безвизовым режимом.