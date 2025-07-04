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16:05, 4 июля 2025Путешествия

Туристки отправились на сафари и были растоптаны разъяренным слоном

DM: Две туристки не выжили после нападения слона в национальном парке Африки
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Fabian von Poser / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Две туристки отправились на сафари по Африке и были растоптаны слоном. О происшествии сообщает издание Daily Mail (DM).

68-летняя жительница Великобритании и ее 67-летняя подруга из Новой Зеландии четыре дня находились в лагере «Биг-Лагун-Буш» в национальном парке Южная Луангва в Замбии, Африка. Накануне перед отъездом в другой лагерь туристки в сопровождении носильщика чая отправились на утреннюю прогулку к переправе через реку Луангва и заметили в 50 метрах от себя слониху, кормящую детеныша.

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Группа отклонилась от маршрута, но через несколько минут разъяренное животное погналось за ними. Новозеландка, у которой были проблемы с ногой, попалась первой. Проводники сафари, находившиеся неподалеку, начали стрелять, однако млекопитающее набросилось и на британку. Обе женщины не выжили после нападения.

Ранее сообщалось, что сафари-туры в Африке начали набирать популярность у россиян. Континент привлекает путешественников доступными ценами, отсутствием толп туристов и безвизовым режимом.

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