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20:59, 25 июля 2025Экономика

Разрушительный пожар на Кипре попал на видео

Разрушительный пожар в городе Лимасол на Кипре попал на видео
Александра Качан (Редактор)

В курортном городе Лимасол на Кипре продолжает бушевать разрушительный пожар. Местные жители поделились видео с места событий в соцсети X.

На кадрах можно увидеть охваченные пламенем горы и деревья, а также сотрудников пожарной службы и машины, которые борются со стихией. Автор одного из роликов отметил, что огонь распространился на десятки деревень и нанес серьезный урон жителям.

«Потеряны человеческие жизни, гибнут животные, люди теряют свое имущество. Нам нужна срочная мобилизация и помощь», — написал он.

Пожар в Лимасоле начался в среду, 23 июля. По состоянию на 24 июля было известно о двух жертвах и десятке раненых.

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