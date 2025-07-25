Разрушительный пожар на Кипре попал на видео

Разрушительный пожар в городе Лимасол на Кипре попал на видео

В курортном городе Лимасол на Кипре продолжает бушевать разрушительный пожар. Местные жители поделились видео с места событий в соцсети X.

На кадрах можно увидеть охваченные пламенем горы и деревья, а также сотрудников пожарной службы и машины, которые борются со стихией. Автор одного из роликов отметил, что огонь распространился на десятки деревень и нанес серьезный урон жителям.

«Потеряны человеческие жизни, гибнут животные, люди теряют свое имущество. Нам нужна срочная мобилизация и помощь», — написал он.

Пожар в Лимасоле начался в среду, 23 июля. По состоянию на 24 июля было известно о двух жертвах и десятке раненых.