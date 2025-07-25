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11:01, 25 июля 2025Экономика

Россия нарастила поставки угля в одну страну

Argus: Поставки российского угля в Египет в 2025-м выросли в 2,5 раза
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В январе-июне 2025 года Россия резко нарастила поставки угля в Египет. Об этом со ссылкой на данные агентства Argus сообщает газета «Ведомости».

Экспорт энергоресурса за полгода вырос до 503,5 тонны — в 2,5 раза выше показателей 2024-го. Поставки в Египет осуществляются преимущественно из северо-западных портов России, в частности из порта Усть-Луга, а более мелкие партии — из черноморских портов.

Несмотря на то что главным поставщиком угля в Египет остаются США (за полгода поставки упали на 15 процентов, до 1,84 миллиона тонн), российская продукция становится популярнее за счет более гибких условий поставок и тендерных закупок, предусматривающих более строгие требования к экологическим характеристикам топлива. Российский уголь для Египта может быть дешевле американского в среднем на три-пять долларов за тонну, пояснил партнер Neft Research Александр Котов.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в скором времени российских экспортеров угля ждут новые проблемы. Мировая добыча угля достигнет по итогам 2025 года рекордного уровня в 9,2 миллиарда тонн за счет роста производства в Китае и Индии, а торговля этим видом топлива сократится. Реализация прогноза принесет новые проблемы отечественным компаниям, для которых Китай и Индия стали основными рынками сбыта после того, как Европа отказалась от закупок угля в России.

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