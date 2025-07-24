Российским угольным компаниям пообещали новые проблемы

МЭА спрогнозировало рекордный уровень добычи угля в мире и сокращение торговли

Мировая добыча угля достигнет по итогам 2025 года рекордного уровня в 9,2 миллиарда тонн, в первую очередь за счет роста производства в Китае и Индии, однако торговля этим видом топлива сократится. Снижение добычи следует ожидать не раньше 2026 года, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

По оценкам организации, обе указанные страны рассматривают уголь в качестве одного из способов достижения приоритетов в области энергетической безопасности, поэтому будут обращать внимание прежде всего на работу с собственными производителями.

Реализация прогноза принесет новые проблемы отечественным компаниям, для которых Китай и Индия стали основными рынками сбыта после того, как Европа отказалась от закупок угля в России.

Проблемы с объемами продаж и низкими экспортными ценами привели к серьезному кризису в отрасли, и ситуация продолжает ухудшаться. Если в январе-марте 2025 года поставки российского угля в Китай росли, то по итогам первого полугодия падение составило 4,5 процента.

Замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов рассказал, что по состоянию на середину лета закрыто или находится на грани закрытия 51 российское угольное предприятие.

На прошлой неделе Минфин внес проект постановления «О мерах поддержки организаций угольной отрасли» на рассмотрение в правительство. По предварительным оценкам, он предусматривает помощь в виде налоговых льгот, отсрочек платежей и прямых субсидий предприятиям отрасли в размере 63 миллиардов рублей. Однако общие убытки сектора в январе-апреле подошли к 130 миллиардам рублей.