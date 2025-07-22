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09:06, 22 июля 2025Экономика

Китай снизил закупки российского угля

Поставки угля из России в Китай снизились в январе — июне на 4,5 %
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Экспорт угля из России в Китай снизился в первом полугодии на 4,5 процента, до 43,6 миллиона тонн, хотя по итогам января-марта уверенно рос. Об этом со ссылкой на данные таможенников КНР пишут «Ведомости».

Как отмечает издание, поставки из РФ в эту страну сократились год к году на 17 процентов, а к маю (месяц к месяцу) — на 3 процента.

По итогам первых пяти месяцев 2025 года Центр ценовых индексов (ЦЦИ) сообщал о том, что экспорт угля из России перешел к росту вопреки неблагоприятной конъюнктуре рынка, значительно увеличиваясь в том числе на китайском направлении. Среди причин такой динамики в ЦЦИ называли сокращение поставок из Индонезии.

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При этом летом, указывают аналитики, ситуация с поставками этого вида отечественного топлива на экспорт ухудшилась. По словам замглавы Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Владимира Савчука, доходность отправки угля из Кузбасса на Дальний Восток в июле существенно снизилась даже по сравнению с ограниченными уровнями июня—мая.

Директор по стратегии УК «Финам» Ярослав Кабаков в свою очередь отметил, что рост поставок угля в Китай в начале года был обусловлен падением цен на уголь на мировом рынке, однако сейчас страна уже накопила «внушительные запасы» угля в портах и на складах электростанций.

Весной российские власти признали, что угольная отрасль находится в тяжелой ситуации, связанной, в частности, с рекордными убытками экспортеров на фоне низких цен. В апреле их очередное падение привело к сокращению стоимости угля с поставками через Дальний Восток почти на четверть. В конце мая в стране был одобрен пакет мер поддержки угольщиков, согласно которому компаниям, перечень которых сформируют Минэнерго и комиссия кабмина, будут предоставляться адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте на дальние расстояния. Сообщалось также, что организации из Сибири также получат поддержку в виде скидки в 12,8 процента от тарифа РЖД на экспортные перевозки в порты северо-запада и юга России.

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