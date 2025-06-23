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10:44, 23 июня 2025Экономика

Названа причина роста экспорта российского угля

«Ъ»: Экспорт угля из России в Китай вырос на фоне снижения поставок из Индонезии
Дмитрий Воронин

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Сокращение поставок угля из Индонезии в этом году позволило российским экспортерам увеличить присутствие на части рынков, пишет «Коммерсантъ».

Например, в Китае этому способствовало снижение импорта индонезийского угля на 10 процентов. «Однако воспользоваться ситуацией смогут только крупнейшие угольщики с собственной логистической инфраструктурой», — говорится в публикации.

Как уточнили в Центре ценовых индексов (ЦЦИ), в первом квартале 2025 года Индонезия сократила экспорт угля на 5 процентов на фоне новой системы формирования экспортных цен на уголь на основе государственного эталона, которая «не была принята рынком». При этом в назвавшем причину роста экспорта российского угля ЦЦИ ранее указали, что в целом его зарубежные поставки увеличились на 1 процент в годовом выражении до 81,3 миллиона тонн, а в направлении Китая — на 14 процентов, до 43 миллионов тонн.

Такая динамика фиксируется несмотря на неблагоприятную конъюнктуру рынка и тяжелую ситуацию в отечественной угольной отрасли, связанную с рекордными убытками экспортеров из-за низких цен. Чтобы справиться с проблемами российские власти одобрили пакет мер поддержки, согласно которому компаниям из перечня, сформированного Минэнерго и комиссией кабмина, будут предоставляться адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте на дальние расстояния. Организации из Сибири также получат поддержку в виде скидки 12,8 процента от тарифа РЖД на экспортные перевозки в порты северо-запада и юга России.

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