Силуанов заявил о сложной ситуации в угольной отрасли

Силуанов анонсировал меры поддержки российской угольной отрасли

Предложения по поводу поддержки отечественной угольной отрасли подготовят в правительстве РФ уже на этой неделе, их представят главе государства. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, которого цитирует ТАСС.

По его словам, речь в них пойдет как о шагах системного характера, так и о связанных с конкретными компаниями. Силуанов отметил, ситуация у российских угольщиков сложная, но не нельзя сказать, что она — критичная. «Требует поддержки государства, однозначно», — резюмировал министр.

Накануне по итогам прошедшего в Кемеровской области совещания по вопросам угольной отрасли он указал, что помочь планируется «нуждающимся в поддержке государственным предприятиям» (цитата по РИА Новости).

Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка, убыточность значительной части российской угольной отрасли, за исключением экспорта коксующегося угля, сохранится как минимум до 2030 года. В апреле очередное снижение мировых цен привело к падению стоимости угля с поставками через Дальний Восток почти на четверть и убыткам, на фоне чего некоторые угольщики стали негласно отказываться от работы на этом направлении.