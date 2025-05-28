Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:25, 28 мая 2025Экономика

Силуанов заявил о сложной ситуации в угольной отрасли

Силуанов анонсировал меры поддержки российской угольной отрасли
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Предложения по поводу поддержки отечественной угольной отрасли подготовят в правительстве РФ уже на этой неделе, их представят главе государства. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, которого цитирует ТАСС.

По его словам, речь в них пойдет как о шагах системного характера, так и о связанных с конкретными компаниями. Силуанов отметил, ситуация у российских угольщиков сложная, но не нельзя сказать, что она — критичная. «Требует поддержки государства, однозначно», — резюмировал министр.

Накануне по итогам прошедшего в Кемеровской области совещания по вопросам угольной отрасли он указал, что помочь планируется «нуждающимся в поддержке государственным предприятиям» (цитата по РИА Новости).

Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка, убыточность значительной части российской угольной отрасли, за исключением экспорта коксующегося угля, сохранится как минимум до 2030 года. В апреле очередное снижение мировых цен привело к падению стоимости угля с поставками через Дальний Восток почти на четверть и убыткам, на фоне чего некоторые угольщики стали негласно отказываться от работы на этом направлении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Резня на вечеринке подростков шокировала Россию. Кого обвиняют в трагедии?

    В Петербурге рухнул на пляж легкомоторный самолет

    Стало известно о заходе армии России в Сумскую область с еще одного участка

    Гинеколог перечислила обязательные составляющие современного осмотра женщин

    Шеф-повар перечислил полезные для мужского здоровья морепродукты

    Момент нападения на курьера с чемоданом денег в «Москва-Сити» попал на видео

    Росгвардия задержала эксгибициониста около детского сада

    Невесты начали бросать гостям игрушки Лабубу вместо букетов

    В деле о расправе над участником СВО появился полицейский

    Военкор заявил о зачистке южнодонецкого направления от ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости