Россия резко нарастила поставки водки за рубеж

Российский экспорт водки вырос в январе — июне на 39 %

Россия в первом полугодии увеличила экспорт водки в денежном выражении сразу на 39 процентов, до примерно 25 миллионов долларов. Об этом сообщили в федеральном центре «Агроэкспорт».

Рост поставок за рубеж этого вида продукции в январе — июне также оказался резким. Показатель увеличился на 21 процент, с 13 до 16 тысяч тонн.

Основными покупателями российской водки в текущем году оказались Казахстан, Грузия и Азербайджан, помимо которых в топ-5 вошли Китай и Израиль. Также в центре отметили, что РФ в 2025-м возобновила экспорт водки в такие страны как Лаос и Малайзия и нарастила стоимостное выражение продаж и других видов спиртного, включая джин и ликеры.

Ранее стало известно, что в первые шесть месяцев года поставки игристого из России в Китай взлетели в 28 раз. На этот вид алкоголя пришлось более половины закупленного Пекином отечественного вина.