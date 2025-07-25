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11:07, 25 июля 2025Экономика

Россиянам напомнили о разрешении не платить налог с продажи жилья в ряде случаев

Юрист Соловьев: Налог не платят с продажи бывшего в собственности 5 лет жилья
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В ряде случаев россияне могут не платить налог с продажи недвижимости. Их в разговоре с РИА Новости перечислил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Налог не платится, если недвижимость была в собственности пять и более лет. Этот срок сокращается до трех лет, если квартира получена в наследство, если это единственное жилье, также в случае, когда его подарили члены семьи или близкие родственники. К этим ситуациям относится случай, когда право собственности на объект получено в результате приватизации и если недвижимость получена по договору пожизненного содержания с иждивением.

От уплаты налога могут быть освобождены семьи с двумя и более детьми, однако возраст детей не должен превышать 18 лет, а при обучении по очной форме — 24 лет. Также семья должна приобрести новое жилье в течение 30 дней после продажи старого, но не позднее 30 апреля следующего года, а кадастровая стоимость продаваемого жилья не должна превышать 50 миллионов рублей, жилье не должно быть больше старого по площади, а на момент продажи семья не должна владеть более 50 процентов другого жилья, общая площадь которого превышает площадь купленной квартиры.

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Налог также можно не платить, если цена продажи объекта недвижимости не превышает сумму покупки.

Ранее Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о 50-процентной скидке при оплате госпошлины за нотариальное удостоверение договоров дарения жилья близким родственникам и членам семьи. Обычно цена такого нотариального удостоверения варьируется от 25 тысяч до 30 тысяч рублей.

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