Россиянам напомнили о разрешении не платить налог с продажи жилья в ряде случаев

Юрист Соловьев: Налог не платят с продажи бывшего в собственности 5 лет жилья

В ряде случаев россияне могут не платить налог с продажи недвижимости. Их в разговоре с РИА Новости перечислил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Налог не платится, если недвижимость была в собственности пять и более лет. Этот срок сокращается до трех лет, если квартира получена в наследство, если это единственное жилье, также в случае, когда его подарили члены семьи или близкие родственники. К этим ситуациям относится случай, когда право собственности на объект получено в результате приватизации и если недвижимость получена по договору пожизненного содержания с иждивением.

От уплаты налога могут быть освобождены семьи с двумя и более детьми, однако возраст детей не должен превышать 18 лет, а при обучении по очной форме — 24 лет. Также семья должна приобрести новое жилье в течение 30 дней после продажи старого, но не позднее 30 апреля следующего года, а кадастровая стоимость продаваемого жилья не должна превышать 50 миллионов рублей, жилье не должно быть больше старого по площади, а на момент продажи семья не должна владеть более 50 процентов другого жилья, общая площадь которого превышает площадь купленной квартиры.

Налог также можно не платить, если цена продажи объекта недвижимости не превышает сумму покупки.

Ранее Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о 50-процентной скидке при оплате госпошлины за нотариальное удостоверение договоров дарения жилья близким родственникам и членам семьи. Обычно цена такого нотариального удостоверения варьируется от 25 тысяч до 30 тысяч рублей.